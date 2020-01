Niccolò, disabile 21enne, muore per una buca a Firenze. E il sindaco festeggia la sicurezza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Niccolò Bizzarri, studente di Lettere fiorentino, è caduto dalla sua carrozzina per colpa di una buca nella strada. Trauma cranico, ma dopo poche ore un problema cardiaco lo porta alla morte. E intanto che l’autopsia dirà quale sia la reale causa di questa tragedia, a Firenze si festeggia una sicurezza che non c’è. Viviamo in una città dove il sindaco, Dario Nardella, festeggia la fine dell’anno sparandosi un selfie davanti alla millesima telecamera installata per strada. “Modello Tel Aviv”, twitta soddisfatto, mentre Firenze diventa così la città più dotata al mondo in rapporto agli abitanti. L’obiettivo è controllare i cittadini in nome della sicurezza, la stessa che qualche giorno fa, però, ha portato via Niccolò Bizzarri. Niccolò aveva ventuno anni ed era iscritto alla Facoltà di Lettere (della quale era rappresentante degli studenti per Lista Aperta). Niccolò per spostarsi ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

