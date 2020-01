Leoluca Bagarella aggredisce un agente in carcere: morso all’orecchio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Momenti di tensione al carcere di Sassari, dove nella giornata del 16 gennaio il boss mafioso Leoluca Bagarella ha aggredito un agente di polizia penitenziaria con un morso all’orecchio mentre veniva trasferito dalla sua cella per poter assistere in videoconferenza ad un’udienza del Tribunale di Palermo in merito al processo sulla Trattativa Stato-Mafia. Bagarella, cognato di Totò Riina e uno dei principali killer di Cosa Nostra, è stato successivamente medicato assieme al poliziotto, rinunciando a partecipare all’udienza. Leoluca Bagarella: il morso all’agente Stando alle informazioni trapelate, Bagarella avrebbe dato il morso all’agente dopo essere andato in escandescenze per futili motivi, venendo successivamente sottoposto a cure mediche e costringendo la Corte d’assise d’appello di Palermo a ritardare l’inizio dell’udienza a cui avrebbe ... Leggi la notizia su notizie

