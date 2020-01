Google disattiva le app di Chrome perché non le usava nessuno (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto: Google) Google ufficializza lo stop del progetto delle app Chrome che, onestamente, non era mai davvero attecchito. Lo spegnimento sarà graduale da oggi al giugno 2022 quando l’iniziativa si potrà considerare definitivamente defunta. Visto lo scarso successo era più che preventivabile che questo giorno arrivasse, ma è sorprendente che oltre a Windows, MacOs e Linux sarà interessato anche il sistema operativo basato proprio sul browser di Google, ovvero Chrome Os. Lo stop ai tre maggiori sistemi operativi era stato già anticipato addirittura nel 2016 con gli sviluppatori che hanno iniziato a rivolgere il proprio sguardo e il proprio sforzo altrove. Quattro anni dopo, quando appena l’1% degli utenti utilizzava le app Chrome, la parola fine è giunta. Difficile definirla una perdita dolorosa. La tabella dice che a marzo 2020 non verranno più accettate nuove app sul ... Leggi la notizia su wired

Google disattiva Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Google disattiva