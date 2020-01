**Foggia: Conte, 'Stato non abbassa testa, no tregua a violenti'** (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Lo Stato e i cittadini di Foggia non abbassano la testa. Gli inquirenti sono già al lavoro e non daremo tregua a chi pensa, con la violenza, di esiliare legalità, libertà e giustizia. Vinceremo insieme questa battaglia". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Leggi la notizia su liberoquotidiano

