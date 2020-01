Dopo l’ananas e la banana, arriva la pizza con i kiwi e il web si scatena: “È terrificante, un abominio” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Se già il dibattito sull’utilizzo dell’ananas sulla pizza divide da decenni, un nuovo frutto tropicale ha scatenato le reazioni sui social negli ultimi giorni. Tutti coloro che inorridiscono davanti alla pizza all’ananas, cosa penseranno della pizza con i kiwi? Il piatto a dir poco discutibile sembra una pizza con i soliti condimenti, dalla base di pomodoro al prosciutto fino alla mozzarella, fatta eccezione per l’aggiunta di fette di kiwi. Stellan Johansson di Skottorp, in Svezia, ha acceso la discussione su questo particolarissimo tipo di pizza quando la sua foto è diventata virale sui social. L’immaginazione culinaria di Johansson era al lavoro già dal mese di dicembre, quando il fratello per Natale gli aveva portato 10kg di kiwi che aveva coltivato nella sua serra. Johansson stava cercando dei modi per utilizzare i frutti, così li ha aggiunti alle torte, li ha fritti e li ha ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

