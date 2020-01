Concerto di Clementino, la Procura chiede l’archiviazione delle accuse per il rapper (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Procura di Nocera Inferiore chiede l'archiviazione per il rapper Clementino: era stato ipotizzato che, durante il Concerto tenutosi a Capodanno, avesse istigato all'utilizzo di sostanze stupefacenti. L'ultima parola spetterà al giudice per le indagini preliminari. Lo stesso rapper napoletano aveva spiegato a Fanpage.it di aver solo lanciato portachiavi e non filtri e cartine come si era creduto vedendo alcuni video in Rete. Leggi la notizia su napoli.fanpage

