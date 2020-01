Zoo di Colchester, orango bacia il pancione di una donna – Video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Video di un orango che, rinchiusa dietro un vetro dello Zoo di Colchester, bacia il pancione di una donna in visita: l’emozione è davvero molto forte orango, Fonte: Youtube (screenshot – https://www.youtube.com/watch?v=c3F0ZY2VzKc) A volte noi esseri umani non ci rendiamo conto dei sentimenti che gli animali hanno e lo straziante Video di questo orango che, rinchiuso dietro il vetro dello Zoo di Colchester in Gran Bretagna, bacia il pancione di una donna alla 37esima settimana di gravidanza è davvero da togliere il fiato. L’animale in questione, non appena ha visto la donna avvicinarsi al vetro della sua gabbia, ha compiuto uno dei gesti più teneri e dolci che potessimo mai aspettarci. Maise Knight, questo è il nome della signora protagonista del Video, ha appoggiato la propria pancia sul vetro e l’orango l’ha baciata. Suo ... Leggi la notizia su chenews

