Uomini e Donne, Mattia interrompe la conoscenza con Barbara e balla con Anna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ad aprire la puntate è Veronica che parla di Armando e si lamenta che lui abbia chiesto il numero di Barbara. Maria De Filippi le fa presente che è la terza persona a cui lo chiede, dopo aver in ballo una iniziale conoscenza con lei e Roberta."Non sono brava a prendere e cancellare nell'immediato una persona, anche se so che non mi può far bene accanto. Lui, la settimana scorsa mi ha chiesto di vederci e di parlare..." ammette la dama, rispondendo a Valentina che la critica di aver lasciare una porta aperta nei confronti di Armando.Uomini e Donne, Mattia interrompe la conoscenza con Barbara e balla con Anna 15 gennaio 2020 15:08. Leggi la notizia su blogo

