Un uomo sopravvive per 3 settimane al gelo dormendo in una grotta di neve (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La storia di Tyson Steele ha sorpreso tutti, persino gli agenti che l’hanno soccorso. Si tratta di un uomo sopravvissuto per 3 settimane da solo in una zona remota dell’Alaska, dopo aver perso tutto a causa di un incendio. A salvare Steele la sua scritta sulla neve Tyson viveva in una piccola casetta, nella valle di Susitna (a nord di Anchorage) insieme al suo Labrador Phil. Un incendio scoppiato circa 20 giorni prima, l’aveva privato di tutto ciò che aveva, uccidendo anche il suo cane. A salvarlo, una squadra di elicotteri, secondo quanto riferito da un rapporto dell’Alaska State Troopers. Il signor Steele, infatti, aveva scavato nella profonda neve la parola SOS, colorandola con la cenere per renderla più evidente, attirando così l’attenzione dei soccorritori. Guarda il video: Tyson sopravvissuto dormendo in una grotta di neve L’incendio è partito da una piccola ... Leggi la notizia su thesocialpost

