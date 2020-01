Un imam scopre che la moglie è un uomo dopo due settimane di matrimonio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ha sposato un uomo, inconsapevolmente. E per questo l’imam Mohammed Mutumba, della moschea Masjid Noor di Kyampisi nel distretto di Kayunga, nell’Uganda centrale, è stato sospeso. Una sospensione momentanea, come riporta il Guardian, nell’attesa che siano condotte le immagini per ricostruire l’accaduto. “Stavo cercando una donna da sposare quando ho visto una bellissima ragazza che indossava un hijab, le ho chiesto di vederci e lei ha accettato. Ci siamo innamorati ma mi ha detto che non avremmo potuto fare sesso fino a quando non consegnavo la dote ai suoi genitori e ci saremmo scambiati i voti matrimoniali”: queste le parole di Mutumba. E cosa è accaduto a quel punto? Un vicino di casa ha accusato la neo moglie dell’imam di aver rubato una tv e alcuni vestiti. Quando un’agente ha perquisito la donna, che indossava un hijab, si è accorta che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

