Tumori e uso dei cellulari, neurochirurgo: “Non c’è nesso causale” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Mi sono occupato del possibile legame tra telefonini e Tumori cerebrali, e sono allineato con le dichiarazioni dell’Istituto superiore di sanità che, sulla base di tutte le ricerche scientifiche fatte finora a livello nazionale e internazionale, non stabilisce un nesso causale tra i cellulari e i Tumori“: lo afferma all’AdnKronos Salute Alessandro Olivi, neurochirurgo di fame internazionale e direttore dell’Uoc di Neurochirurgia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, riferendosi alla sentenza della Corte d’Appello di Torino secondo la quale invece vi sarebbe un nesso tra il neurinoma del nervo acustico che ha colpito un dipendente Telecom e l’utilizzo del dispositivo. Il pronunciamento conferma quello del Tribunale di Ivrea del 2017. “Le organizzazioni scientifiche più autorevoli dicono che non c’è un nessun nesso ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

