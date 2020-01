Tinder e Grindr condividono i dati più sensibili per pubblicità mirate (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tinder e Grindr sotto accusa in Norvegia per aver condiviso i dati dei loro utenti con terze parti (immagine: Gabriele Porro) Tinder e Grindr avrebbero condiviso senza autorizzazione informazioni dei propri utenti con terze parti includendo in alcuni casi l’orientamento sessuale. Secondo quanto riporta il Norwegian Consumer Council, ente governativo a difesa dei consumatori norvegesi, i termini d’utilizzo delle applicazioni concederebbero loro una licenza per tutta la vita che li autorizza a usare i contenuti generati dagli utenti, come immagini, per qualunque scopo ritengano opportuno. In particolare Grindr, la più grande applicazione di incontri per persone della community lgbtq+, consentirebbe a ben oltre 100 società di terze parti di accedere ai dati gps, all’indirizzo Ip, all’età, al genere e all’orientamento sessuale dei suoi utenti al fine di indirizzare al ... Leggi la notizia su wired

