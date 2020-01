Tifosi pronti ad entrare in campo, ma l’arbitro si arrabbia e tira fuori una… pistola [VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nello sport, si sa, la bravura di un arbitro sta anche nell’avere sempre ben saldo il polso della situazione. Personalità, metro di giudizio lineare e, quando serve, i cartellini. Questo, chiaramente, con i giocatori in campo. Ma con i Tifosi? Bisogna trovare un metodo alternativo, non potendo questi ultimi essere sanzionati con i cartellini. Nessun problema, c’è la pistola. Ebbene sì, avete letto bene. Una pistola. Quella utilizzata da un direttore di gara durante una partita amatoriale in Messico. La presenza degli scatenati Tifosi a bordo campo si faceva sempre più ingombrante, serviva un modo per riportare la calma ed allontanarli dalla linea. E così l’arbitro ha tirato fuori una pistola e, tenendola in mano, ha rimesso le cose a posto con i sostenitori che, pur ridendo, non hanno fiatato. Concluso il compito, ha riposto l’attrezzo nei pantaloncini ed è ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

