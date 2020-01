Terrore in un liceo del Texas, sedicenne spara sugli studenti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Terrore in Texas. Una sparatoria è avvenuta all’ora di uscita degli studenti dalla scuola. E’ successo in uno dei licei pubblici più grandi della città di Houston con 3.450 studenti. Un giorno di ordinaria follia. Nuova sparatoria in Texas e i protagonisti della tragedia sono ancora ragazzi giovanissimi. Un 16 enne è morto ucciso da … L'articolo Terrore in un liceo del Texas, sedicenne spara sugli studenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

