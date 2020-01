Sky: Lobotka è a Castel Volturno per la firma col Napoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo le visite mediche, svolte sabato a Roma, Lobotka è finalmente arrivato oggi a Castel Volturno. A riportarlo l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca di Marzio. il mediano ex Celta Vigo ha lasciato questa mattina alle ore 9 l’albergo sul lungomare napoletano che lo ospitava per dirigersi a CastelVolturno, dove ad attenderlo c’è lo staff societario per la firma sul contratto che lo legherà al club per i prossimi cinque anni e per il primo contatto con l’allenatore e i nuovi compagni. Il centrocampista slovacco firmerà un contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. Insieme a Lobotka anche due agenti, Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, che insieme con tutto lo staff hanno seguito la trattativa nelle ultime settimane tra Napoli e la Spagna. Gattuso spera di averlo a disposizione già contro la Fiorentina al San Paolo sabato, ma andranno superati alcuni ... Leggi la notizia su ilnapolista

