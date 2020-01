Silvia Provvedi incinta? Primo figlio per la ex di Fabrizio Corona (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un 2020 che si preannuncerebbe già memorabile per Silvia Provvedi. La gemella di Giulia del duo Le Donatella, infatti, stando a quel che riporta il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 15 gennaio sarebbe incinta. Silvia Provvedi è incinta? La cantante sarebbe al quinto mese di gravidanza, e secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini nell’ultimo periodo avrebbe scelto il “basso profilo per godersi la lieta novella”. I condizionali al momento sono d’obbligo dal momento che la diretta interessata non ha confermato ma nemmeno smentito la notizia. Chi è Giorgio De Stefano Al settimo cielo sarebbe il compagno Giorgio De Stefano. I due starebbero pensando già alle nozze, e per ora sognerebbero una femminuccia. Dopo aver chiuso la tormentata storia con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi ha incontrato sul proprio cammino De Stefano. La loro storia è ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

radio_gamma : Una bella novità nella vita di Silvia Provvedi: sarebbe incinta di 5 mesi del suo primo figlio. - Sashka1001 : Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona, è incinta. Altre candele in produzione. Al profumo di che? - gossipblogit : Grande Fratello Vip: un'ex concorrente è incinta -