Roghi a Napoli Nord, in fiamme gli scarti di una ditta edile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si continuano ad appiccare incendi ai cumuli di rifiuti tra Napoli e provincia sullo sfondo della “Terra dei Fuochi”. Nella serata di ieri, nel quartiere Soccavo nell’area Nord del comune partenopeo, gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno avvistato un incendio di rifiuti ingombranti e allertato immediatamente i Vigili del Fuoco. Sopraggiunti repentinamente sul luogo, sono riusciti a spegnere in tempo le fiamme affinché si potessero recuperare alcuni documenti utili per risalire alla tracciabilità dei rifiuti. Tra i sacchetti incendiati vi erano gli scarti di una ditta edile con sede a Quarto. Sono così stati identificati i responsabili che ora dovranno rispondere all’accusa di inquinamento ambientale e sversamento illecito di rifiuti ingombranti. Nella stessa giornata gli agenti del reparto ambientale hanno sorpreso un cittadino originario di ... Leggi la notizia su anteprima24

