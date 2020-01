Previsioni Meteo 18/22 gennaio, tutte le piogge del prossimo peggioramento: ecco le aree più colpite [MAPPE] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Via via prende forma il peggioramento atteso dal prossimo fine settimana e per alcuni giorni successivi. Si tratterà di un ampio squarcio depressionario che andrà scavandosi dapprima nel cuore del Mediterraneo centrale, poi in isolamento sulle aree centro-occidentali del bacino e con nuova chiusura anticiclonica su Centro Nord Europa a seguire. La circolazione anticiclonica isolata e, quindi, con poche vie di fuga, comporterà condizioni di instabilità piuttosto reiterate, in alcune fasi anche di maltempo su qualche nostra regione, più direttamente esposta ai nuclei perturbati prodotti dal sistema depressionario. Intanto diciamo che il maltempo interesserà in varie fasi diverse regioni, tendenzialmente nella prima parte quelle settentrionali, poi centrali, localmente del basso Tirreno e, nella seconda parte del peggioramento, le aree insulari e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

