Pif scende in piazza con le sardine a Bologna: “Come loro non mi riconosco in una certa politica” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il regista siciliano è stato invitato alla manifestazione delle sardine, che il 19 gennaio scenderanno in piazza Maggiore a Bologna. Pif si è detto entusiasta: "Grazie a loro ora mi sento meno solo". Dopo essersi allontanato dalle prese di posizioni politiche, con le sardine sembra aver trovato un nuovo slancio. Su Salvini: "Quando aveva l’età delle sardine lui tirava le uova in faccia a D’Alema: noi non siamo così." Leggi la notizia su fanpage

Massiminonline : @GiuseppeCrisaf1 @il Un altro vip del cazzo che scende in piazza a piangere... Parassiti #sinistroidi #Pif - DomenicoMargar2 : @farci_diego @intuslegens Il baricentro basso facilita nel pif paf perché è più facile da rialzare: nello stretto è… -