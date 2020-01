Lo struggente incontro tra una donna che allatta suo figlio e l’orango femmina che ha perso il cucciolo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) donna allatta suo figlio, orango femmina si avvicina a guardarla: video Un incontro commovente e unico, una scena che non può non colpire per la sua delicatezza: è l’incontro tra una mamma che allatta il suo bambino e un orango femmina che aveva perso da poco i cuccioli nati morti. Gemma Copeland, questo il nome della donna, si trovava di fronte al recinto di un orango dello zoo di Schönbrunn (Vienna) quando ha deciso di fermarsi per allattare il suo bambino. l’orango femmina vedendo la donna intenta a tenere fra le braccia il proprio bimbo, si è avvicinata iniziando a osservarla con aria tenera. Qui il video: Visualizza questo post su Instagram After the reaction I’ve had to this video of me and my son feeding with the support and protection of Sol, the female orangutan in Schonbrünn Zoo, Vienna. I have decided to use this ... Leggi la notizia su tpi

