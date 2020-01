Investimenti, controlli e tariffe più basse: così i vertici cercano di salvare Autostrade (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ad Tomasi riunisce oggi il Cda per dare una svolta, ma in Borsa la holding Atlantia brucia mezzo miliardo Leggi la notizia su lastampa

Carlo_A_Macc : RT @LaStampa: L’ad Tomasi riunisce oggi il Cda per dare una svolta, ma in Borsa la holding Atlantia brucia mezzo miliardo. - LaStampa : L’ad Tomasi riunisce oggi il Cda per dare una svolta, ma in Borsa la holding Atlantia brucia mezzo miliardo. - LaStampa : Investimenti, controlli e tariffe più basse: così i vertici cercano di salvare Autostrade -