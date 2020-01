Inter, rinforzi dalla Premier. E’ fatta per Giroud, pressing su Eriksen (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’amo (dorato) è stato lanciato, ora l’Inter cerca di tirare a riva i pesci grossi per irrobustire la rosa e togliere ad Antonio Conte la coperta corta della quale da inizio stagione si lamenta. I nerazzurri pescano in Premier League: un investimento da 20 milioni di euro per portare a casa Giroud ed Eriksen. Per l’attaccante del Chelsea è tutto fatto: arriverà nelle prossime ore, forse già domani per sottoporsi alle visite mediche. Il viaggio a Londra di Piero Ausilio ha definito i dettagli con il Ceo del Chelsea, la potente Marina Granovskaia. Giroud arriva a Milano per 5 milioni di euro più bonus. Al calciatore un contratto di 2 anni e mezzo per totali 12 milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1e9-1f1f0.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

