Incidente Ravenna: morto nel canale Lorenzo, il 17enne che sognava di fare lo chef (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lorenzo Forte, diciassette anni, è morto ieri in seguito a un Incidente stradale a Milano Marittina, nel Ravennate. Il ragazzo, che frequentava la Scuola alberghiera e di ristorazione di Cesenatico, viaggiava a bordo di una minicar quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada nei pressi di una rotonda ed è finito in un canale. Leggi la notizia su fanpage

