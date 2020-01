Giovanni Conversano contro Elga e Serena Enardu: “Sono stato in silenzio per troppo tempo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Continua a tener banco la vicenda legata a Giovanni Conversano e Serena Enardu. I due sono stati fidanzati qualche anno fa e oggi, mentre lei è stata al centro di fortissime polemiche per la relazione finita davanti alle telecamere con Pago, lui la attacca dicendo che il suo comportamento è legato solo alla voglia di ritrovare la notorietà. In questi giorni è entrata nella storia anche Elga Enardu sorella di Serena. Quest’ultima avrebbe dovuto partecipare a Live-Non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso, infatti, ci sarebbe dovuto essere un incontro nel quale parlare proprio di quanto accaduto al Grande Fratello Vip. Nella seconda puntata del reality l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto incontro con l’ex fidanzato. Un po’ a sorpresa la sarda ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa per quanto accaduto a Temptation Island e ribadendo ... Leggi la notizia su kontrokultura

