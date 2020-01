Autovettura avvolta dalle fiamme in via Collevaccino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – I Vigili del Fuoco di Benevento sono intervenuti questa mattina in via Collevaccino a Benevento. Un’Autovettura, un’Audi A3, è stata avvolta dal fuoco con le fiamme che si sono sviluppate nel vano motore. Le cause sono ancora in corso d’accertamento da parte dei pompieri L'articolo Autovettura avvolta dalle fiamme in via Collevaccino proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Autovettura avvolta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autovettura avvolta