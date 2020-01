Antonella Elia, la scelta drammatica a 26 anni: “Mi sento incompleta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Antonella Elia ha un unico grande rimpianto, quello di aver deciso di abortire quando era all’apice della sua carriera in televisione. Antonella Elia in questi giorni sta affrontando la sfida del ‘Grande Fratello Vip‘ e lo fa da donna di spettacolo matura e carica di esperienza. Il periodo di massimo successo è stato negli anni … L'articolo Antonella Elia, la scelta drammatica a 26 anni: “Mi sento incompleta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

trash_italiano : Antonella Elia in 2 giorni: - attacco a Pechino Express - attacco a Fedez e Chiara - attacco a Milly Carlucci - at… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -