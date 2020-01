Aereo ucraino caduto in Iran: il NYT diffonde un secondo video dell’impatto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il New York Times diffonde un video in cui l’Aereo della Ukraine Airlines viene colpito da un missile sopra Teheran prima di cadere al suolo. Un video ripreso dal cellulare, ma che secondo il giornale statunitense immortalerebbe il momento in cui il velivolo è stato colpito dalle forze Iraniane. Il secondo video Il 14 gennaio il New York Times ha pubblicato un secondo video in cui l’Aereo viene colpito e abbattuto da due missili Iraniani. Il secondo missile raggiunge il veivolo a una distanza di pochi secondi dal primo. Il filmato sarebbe stato realizzato dalla Guardia Rivoluzionaria della Repubblica islamica. Aereo ucraino precipitato E’ di poche ore fa il video diffuso dal New York Times dove si vede l’Aereo della Ukraine Airlines essere colpito da un missile nei cieli sopra Teheran. Un filmato di appena venti secondi e ripreso da un cellulare, ma che mostra il velivolo essere ... Leggi la notizia su notizie

