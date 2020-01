PS5: un fan prova a immaginare l'aspetto della nuova console di Sony (Di martedì 14 gennaio 2020) Non sappiamo ancora come sarà PlayStation 5 di Sony. Il gigante giapponese non ha ancora svelato il look della console, al contrario di Microsoft con Xbox Series X.Tuttavia ciò non ha impedito ai fan entusiasti di elaborare i propri progetti. Questa volta l'utente Twitter @xTHAFINESTx ha pubblicato dei disegni che presentano l'ipotetica console nelle varianti bianco e nero, anche se non siamo sicuri di chi siano le creazioni originali. È interessante notare che il creatore ha abbandonato completamente il design a forma di V del devkit della console di prossima generazione a favore di un aspetto decisamente più elegante. Sperate che Sony riporti quel design piuttosto unico nel modello finale o lo abbandoni a favore di un look "più sobrio" come questa versione fanmade? Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

