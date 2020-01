Pace tra i fratelli Muccino: Gabriele ritira la denuncia nei confronti di Silvio (Di martedì 14 gennaio 2020) I fratelli Muccino fanno la Pace: Gabriele ritira la querela contro Silvio Scoppia la Pace tra i fratelli Muccino dopo che Gabriele ha ritirato una querela nei confronti del fratello minore Silvio, il quale lo aveva accusato di aver picchiato la moglie. La svolta è arrivata nella giornata di martedì 14 gennaio nel corso della prima udienza del processo che vedeva Silvio Muccino imputato. Gli avvocati dei due fratelli, infatti, hanno comunicato al giudice che le parti sono arrivate a un accordo. La querela, dunque, è stata ritirata e il giudice ha dichiarato concluso il procedimento. Gabriele Muccino aveva denunciato il fratello minore Silvio per diffamazione. Quest’ultimo, infatti, nel corso di una trasmissione televisiva aveva parlato del fratello Gabriele come di una “persona violenta”, raccontando, inoltre, che nel 2012 il regista “ha colpito sua moglie Elena ... Leggi la notizia su tpi

