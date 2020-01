Operaio morto nel cantiere della M4 a Milano, i colleghi escludono imprudenze: “Tragica fatalità” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il campo base della metropolitana M4 ha ospitato la commemorazione per Raffale Ielpo, l'Operaio travolto e ucciso in un cantiere della metropolitana milanese in piazza Tirana. Alla funzione religiosa ha partecipato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha commentato la vicenda definendola una "tragica fatalità" su cui si dovrà fare luce nel corso delle prossime settimane. Leggi la notizia su fanpage

fattoquotidiano : Amianto, Fincantieri condannata a risarcire oltre 600mila euro per operaio morto - msgelmini : Sono vicina alla famiglia e ai colleghi dell’operaio morto ieri a #Milano nel cantiere della #M4. Una tragedia imma… - Agenzia_Ansa : #Operaio morto in cantiere della metro a #Milano. Il pm: 'omicidio colposo'. Semisepolto a 18 metri di profondità,… -