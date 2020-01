Napoli, arrestati quattro borseggiatori sulla linea 1 (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Derubano tre viaggiatori a bordo della metropolitana linea 1. arrestati quattro borseggiatori dalla Polizia Ferroviaria. Continuano senza sosta i controlli della Polizia Ferroviaria di Napoli nelle stazioni ed a bordo dei treni attraverso una incessante attività di prevenzione e repressione dei furti e borseggi. In questi ultimi giorni sono state predisposte una serie di iniziative finalizzate ad arginare l’increscioso fenomeno ed individuare i soggetti che pongono in essere attività delittuose. Gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale hanno tratto in arresto una banda di quattro borseggiatori che operavano a bordo dei treni metropolitani secondo un consolidato modus operandi. Di regola agiscono in coppia; una volta individuata la vittima il primo dei malfattori si pone davanti alla persona ... Leggi la notizia su anteprima24

