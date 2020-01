Mondragone Bene Comune: “E’ il sindaco e non altri a scegliere e a revocare un assessore” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune. “Si susseguono da qualche giorno notizie relative alla sostituzione dell’assessore Antonio Federico. Non si tratta più delle solite chiacchiere da bar o delle aspettative di qualcuno che da tempo ne chiede le dimissioni. La questione assume ora rilevanza politico-istituzionale poiché a parlare è il sindaco, il quale ha dichiarato a un quotidiano locale che: “è una sostituzione interna alla lista “Io Amo Mondragone”, che non vuole essere un’occasione di giudizio sull’operato dell’amministrazione”. Il sindaco, ha aggiunto il cronista del quotidiano casertano, ha fatto riferimento ad una mera <questione interna alla lista>, sottolineando che la cosa si farà <nel rispetto degli accordi preelettorali presi dai componenti del ... Leggi la notizia su anteprima24

