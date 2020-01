Migranti: Renzi, ‘Gregoretti come Diciotti, non ho cambiato idea’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “La mia opinione è che nel caso della Gregoretti, Salvini ha fatto le stesse cose della Diciotti, forse anche meno. Anche in questo caso però valgono le stesse regole. Bisogna rispettare la Costituzione e le leggi vanno applicate: io non ho cambiato idea”. Lo dice Matteo Renzi a L’Aria che Tira su La7. Nel caso della Diciotti, Renzi fu a favore del processo a Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Renzi, ‘Gregoretti come Diciotti, non ho cambiato idea’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

