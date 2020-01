Meteo, da Oggi più umido, qualche pioggia, ma anche nebbie (Di martedì 14 gennaio 2020) anche se il dominio dell'alta pressione continua ad essere ben evidente sull'Italia, il Meteo presenta alcuni piccoli problemi su alcune regioni. Deboli infiltrazioni d'aria umida dovute all'abbassamento del flusso nord atlantico, minacciano infatti alcuni settori della Liguria fino alle coste più settentrionali della Toscana. Martedì sarà infatti una giornata nella quale registreremo molte più nubi al Nord-ovest e di tipo medio-basso anche su gran parte della Val Padana. qualche piOggia potrà cadere sulla Liguria di centro Levante fino ai settori costieri più settentrionali della Toscana. Più sole invece sui rilievi alpini e su gran parte delle regioni centrali e al Sud. Solo sull'area ionica troveremo un po' di nubi sparse, eredità di una circolazione di bassa pressione ancora presente sulle coste del nord Africa. Attenzione inoltre ai banchi di nebbia che potranno ... Leggi la notizia su meteogiornale

