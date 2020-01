Lucca, si dà fuoco per evitare lo sfratto: l’appartamento si incendia, 42enne gravissimo (Di martedì 14 gennaio 2020) Altopascio: un uomo di 42 anni si è dato fuoco durante l’esecuzione dello sfratto dal suo appartamento, riportando gravi ustioni e provocando un incendio che ha devastato l’immobile. Evacuate diverse famiglie. Un uomo di 41 anni, che doveva subire lo sfratto dall’appartamento in cui vive, in corte Panattoni, ad Altopascio, in provincia di Lucca, per protesta si è dato fuoco, rimanendo gravemente ustionato e causando un principio d’incendio dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe cosparso di un liquido infiammabile, un gesto estremo che lo ha gravemente ustionato. L’uomo, di origini brasiliane, è stato portato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco di Lucca che hanno spento l’incendio ed evacuate alcune famiglie della palazzine, ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

