LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: inizia la seconda manche, sarà ancora Shiffrin contro Vlhova! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Le prime atlete a partire nella seconda manche. Ando (Gia) e Rosetti (Ita) 30esime, Duerr (Ger), Wikstroem (Sve), Wallner (Ger), Ackermann (Ger) 20.40 Cinque minuti al via! Sale la tensione a Flachau! Mikaela Shiffrin ha già vinto tre volte sulla pista austriaca. Saprà fare poker? 20.37 Vedremo se lo Slalom di Flachau permetterà a Vlhova e Shiffrin di allungare la loro striscia di 23 Slalom consecutivi nei quali hanno vinto solamente loro due. Da gennaio 2017 non c'è più stata storia… 20.34 La seconda manche scatterà dai 1160 metri e arriverà ai 960. Temperatura di -3° e cielo sereno. Neve ghiacciata. 20.32 LA CLASSIFICA DELLA SPECIALITA' 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 380 2 Petra Vlhová Slovacchia 260 3 Katharina Liensberger Austria 186 4 Anna Swenn Larsson Svezia 155 5 Michelle Gisin Svizzera 151

