L'ex parroco di Lione: "Abusi su 4-5 bambini a settimana" (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel processo per pedofilia che sta tenendo banco in questi giorni in Francia arriva la confessione dell'ex parroco di Lione Bernard Preynat, il quale ha ammesso "Abusi su quattro-cinque bambini a settimana, nei weekend durante i campi scout". Pedofilia, Papa Francesco non accetta le dimissioni dell'arcivescovo Barbarin A rendere noto la decisione del Pontefice è stato Alessandro Gisotti, direttore ad interim della sala stampa dalla Santa Sede Abusi che l’ex religioso (a luglio è stato ridotto allo stato laicale da un tribunale ecclesiastico) ha commesso su decine di giovanissimi scout nell’arco di un ventennio, tra il 1971 e il 1991, del tutto indisturbato. A pagare per quelle violenze è stato intanto l'arcivescovo e cardinale di Lione Philippe Barbarin, condannato a marzo scorso a 6 mesi con la condizionale perché ... Leggi la notizia su blogo

