Iran, il Boeing è stato abbattuto da due missili a 30 secondi uno dall’altro. Primi arresti (Di martedì 14 gennaio 2020) L'aereo ucraino abbattuto nello spazio aereo Iraniano l'8 gennaio scorso è stato colpito con due missili lanciati a 23 secondi di distanza, e non uno come era sembrato in un primo momento. È quanto emerge da un nuovo filmato ripreso da una telecamera di videosorveglianza e analizzato dal New York Times. Leggi la notizia su fanpage

TgLa7 : #Iran: media, arrestato l'uomo autore del #video in cui si vede un missile iraniano nel momento in cui colpisce il #Boeing ucraino - RaiNews : Due missili hanno colpito il volo Ukraine International Airlines 752. I missili sono stati lanciati da un sito mili… - fattoquotidiano : Iran, primi arresti per il Boeing abbattuto dal missile. Trudeau: “Trump ha ucciso Soleimani: poteva avvertirmi” -