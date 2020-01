Gabriele Muccino e suo fratello Silvio hanno fatto pace: ritirata la denuncia in tribunale (Di martedì 14 gennaio 2020) Gabriele Muccino aveva denunciato il fratello Gabriele Muccino dopo che questi lo aveva accusato in televisione di aver perforato il timpano della moglie con uno schiaffo. Gabriele Muccino e Silvio Muccino hanno fatto pace, dopo anni di litigi, Gabriele ha deciso di ritirare la denuncia presentata contro il fratello minore alcuni anni fa. I fratelli Muccino mettono fine ad anni di litigi e dichiarazioni che erano sfociate con la denuncia presentata da Gabriele Muccino contro il fratello. Il 3 aprile del 2016 nel corso di una trasmissione televisiva Silvio Muccino aveva parlato del fratello come di una "persona violenta che aveva colpito nel 2012 con uno schiaffo la moglie Elena Majoni perforandole il timpano". Gabriele aveva deciso di sporgere querela considerando l'affermazione lesiva della sua reputazione. ... Leggi la notizia su movieplayer

CorrNazionale : Si chiude la lite tra i fratelli Muccino con il regista e autore cinematografico Gabriele che ritira la querela per… - ManuDigrandi : @stanzaselvaggia @GabrieleMuccino Pazienza! Sono più contenta di pagare per i fratelli Muccino che per gli errori g… - infoitcultura : Pace fatta tra i fratelli Muccino, Gabriele ritira la querela nei confronti di Silvio -