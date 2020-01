Dati privati in bella mostra con NT Mobile tramite una falla dell’Area Clienti (Di martedì 14 gennaio 2020) Avete presente NT Mobile, il gestore Mobile virtuale che esordì sotto rete 3G di TIM e poi passata alla rete 4G di Vodafone? Ebbene, non c'è pace per il MVNO, che pare soffrire di una nuova vulnerabilità per quanto concerne la privacy ed i Dati personali dei Clienti. Come discusso su 'Reddit', l'exploit riguarderebbe l'Area Clienti di NT Mobile, che avrebbe esibito in maniera inequivocabile alcuni Dati personali degli utenti, come credito residuo, SMS inviati e chiamate effettuate. Per palesare queste importanti informazioni era sufficiente avere un po' di dimestichezza con i tool sviluppatore di Google Chrome, ed indirizzarsi, per l'appunto, alla pagina dell'Area Clienti del gestore virtuale. Tra l'altro, è parso sufficiente utilizzare la Powershell di Windows per avere accesso a queste informazioni, senza dover necessariamente accadere all'Area Clienti. Un problema tecnico di non ... Leggi la notizia su optimaitalia

