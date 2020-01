Celibato sacerdoti, don Mazzi: “Problema di oggi non è sposarsi o no, ma capire il significato dell’essere prete” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Il problema non è che i preti si sposino, ma è che i preti di oggi sono preti falsi, impiegati del Padreterno”. Così don Antonio Mazzi, fondatore della comunità per il recupero dalla tossicodipendenza Exodus, commenta la presa di posizione del papa emerito Joseph Ratzinger, che ha definito il Celibato dei sacerdoti “indispensabile”. A ottobre, il documento finale del Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia aveva aperto alla possibilità che i diaconi permanenti in servizio nelle regioni più isolate dell’America latina potessero essere ordinati sacerdoti. “La Chiesa oggi è divisa tra quella delle regole e quella delle pecorelle smarrite”, dice don Mazzi. “Spero che Francesco riesca a dar vita a un cambiamento tale che dopo la sua morte non si possa più turnare indietro” L'articolo Celibato sacerdoti, don Mazzi: “Problema di oggi non è sposarsi o no, ma capire il significato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Corriere : Benedetto XVI: «Il celibato è indispensabile, non posso tacere» - HuffPostItalia : Ratzinger: il celibato dei sacerdoti è indispensabile. 'Non posso tacere' - MediasetTgcom24 : Celibato dei sacerdoti, Benedetto XVI nega di aver scritto un libro con il cardinale Sarah #Celibato… -