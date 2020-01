Calcio, sequestrate 335 piante di marijuana alte quasi due metri: arrestate tre persone (Di martedì 14 gennaio 2020) Tre uomini sono stati arrestati in provincia di Bergamo, tra Calcio e Carobbio degli Angeli, per essere stati trovati in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana pronta allo smercio, circa mille euro in contanti e di una piantagione di 335 piante d'erba alte circa due metri dai carabinieri di Bergamo. I tre saranno processati oggi per direttissima. Leggi la notizia su fanpage

