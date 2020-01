Aereo ucraino precipitato in Iran, ci sono i primi arresti: “Indagini a tutto campo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili, ha annunciato che sono stati effettuati i primi arresti in relazione all'abbattimento dell'Aereo della Ukraine International Airlines da parte di un missile Iraniano per errore. Non è stato specificato il numero né l'identità dei fermati, ma continua l'indagine a tutto campo sulla tragedia. Leggi la notizia su fanpage

