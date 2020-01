Vincenzo Mollica a Che Tempo Che Fa: “Farò il mio ultimo Sanremo, grazie alla Rai che ha ritardato di un mese la pensione”. La ‘lotta’ di Fiorello ha avuto buon esito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vincenzo Mollica, giornalista di grande cultura e di alta caratura umana, ha annunciato a sorpresa in diretta su Rai Due a “Che Tempo Che Fa” una bella notizia. “Il mio ultimo giorno di lavoro in Rai doveva essere il 29 gennaio, ma l’amministratore delegato Salini e il mio direttore, hanno fatto sì che questa data venisse posticipata di un mese, il 29 febbraio. Proprio per darmi la possibilità di essere presente a Sanremo”, ha detto il giornalista 66enne del Tg1, sul campo da 40 anni. Tra i più felici di questa notizia sicuramente c’è Fiorello, che sin da subito aveva fatto in modo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della presenza di Mollica a Sanremo. Storici i collegamenti dal balconcino del Teatro Ariston, con il giornalista al fianco dei conduttori e dei grandi ospiti della serata per lanciare, dagli schermi del Tg1, l’appuntamento con la kermesse. Un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

