Smog Milano: Pm10 sopra il limite per il settimo giorno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da domani, martedì 14 gennaio, saranno introdotte le misure temporanee anti-Smog di primo livello nei Comuni con più di 30 mila abitanti e quelli aderenti su base volontaria nelle province di Monza e Cremona. A Milano, settimo giorno consecutivo con valori medi di Pm10 sopra il limite, si confermano le misure temporanee di primo livello. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. Considerate le previsioni di Arpa, per oggi ancora favorevoli all'accumulo degli inquinanti con tendenza al passaggio a condizioni neutre per i prossimi giorni, come previsto dal protocollo di attivazione, sono introdotte a partire da domani le misure temporanee di primo livello nei Comuni interessati in provincia di Monza (6 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite) e di Cremona (4 giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite). Le misure temporanee di primo livello ...

