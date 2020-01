Salvini: “Il 27 il governo dovrà andare a casa” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le elezioni in Emilia e Calabria si stanno avvicinando, Salvini è in ascesa nei sondaggi e lancia un ultimatum al Conte Bis: se tutto va bene “il 27 a casa”. “Se il 26 vinciamo qui in Emilia, il 27 vado a Palazzo Chigi con una lettera di sfratto per Conte e il governo“: un attacco … L'articolo Salvini: “Il 27 il governo dovrà andare a casa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

CarloCalenda : Salvini spiega che il suo obiettivo in #EmiliaRomagna è la difesa dei valori: la mamma, il papà, il parmigiano. La… - matteosalvinimi : 'Salvini, spero che tu muoia'. Simpatico come augurio ...... Bella educazione il signorino. Io mi sento più vivo ch… - matteosalvinimi : ??Cresciamo sempre di più, alla faccia di chi ci vuole male e passa la giornata a rosicare!??Dai che il 26 gennaio in… -