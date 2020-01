Previsioni Meteo, brusca virata per fine mese: più freddo con locali nevicate a bassa quota al Nord, piogge al Sud (Di lunedì 13 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Improvvisa virata dei modelli mattutini, ma soprattutto di quello europeo ECMWF: tutti gli scenari freddi visti fino a ieri, anche con decisa azione depressionaria proprio intorno all’Italia, vengono dirottati verso la Spagna. Un’azione meridiana dell’alta pressione oceanica verso il prossimo fine settimana ci sarebbe, ma il getto in affondo lungo il suo bordo orientale andrebbe a colpire la Spagna, per poi finire con l’agevolare l’isolamento di una bassa pressione proprio tra Penisola Iberica, Baleari, Marocco, Algeria e Mediterraneo occidentale. Una tale manovra precluderebbe il grosso delle velleità fredde verso il bacino centrale del Mediterraneo e verso gran parte d’Italia. Tuttavia, nelle fasi iniziali di affondo del cavo depressionario, essenzialmente intorno al 20 del mese, le regioni centro-settentrionali potrebbero vedere il passaggio di correnti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #13gennaio #ANSA - LaPresse_news : Le previsioni per il 13 e 14 gennaio: nubi sparse e nebbie in pianura - stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #meteo #13GENNAIO alta pressione più fragile, nubi e qualche pioggia in arrivo. Ecco dove, la previsione per i prossimi 7 gi… -