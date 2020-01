Oscar 2020 nomination: Dominano Joker, C’era una volta a Hollywood e 1917 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono state svelate nella tradizionale diretta sui social le nomination agli Oscar 2020 e il vincitore è uno, ovvero C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Il film, già vicintore del Golden Globe come miglior commedia musicale ha ricevuto moltissime candidature anche dal punto di vista tecnico arrivando ad un totale di 10. Un risultato assolutamente sorprendente, che certifica uno straordinario gradimento di pubblico per il nono film di uno dei più acclamati e rivoluzionari registi contemporanei. Il suo rivale numero uno è 1917, che ha vinto il Golden Globe come miglior film drammatico che ne ha totalizzate 10. Più nomination di tutti però sono andate a Joker, che però potrebbe fermarsi alla sola vittoria per Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista e per la miglior colonna sonora anche se le sorprese sono dietro l’angolo. Per le attrici cinquina molto ... Leggi la notizia su giornalettismo

