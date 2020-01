“Mi fa orrore!”. Federica Panicucci contro il concorrente del GF Vip, perde le staffe a Mattino Cinque (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Io se fossi stato single quella piccolina lì tutta trasparente. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale”, è questa la frase che sta facendo rischiare l’eliminazione a Salvo Veneziano, all’interno del Grande Fratello Vip 4. Oramai il Gf Gate è scoppiato! E vede sotto accusa appunto, solo Salvo Veneziano. Il web è contro il gieffino, tanto da chiedere al programma la sua squalifica. In particolare, oggi a Mattino 5 vediamo Federica Panicucci profondamente sconvolta per le frasi utilizzare da Salvo su Elisa De Panicis. Per molti le dichiarazioni di Salvo sono davvero sconvolgenti e non si possono assolutamente sentire. Le battute fatte da Veneziano avrebbero superato davvero il buon senso e hanno scatenato l’ira del pubblico. Infatti, i telespettatori chiedono ora a gran voce un provvedimento immediato nei confronti del concorrente, inizialmente entrato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

