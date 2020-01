Metro linea Rossa: circolazione sospesa per pochi minuti a causa di un malore (Di lunedì 13 gennaio 2020) linea M1 sospesa a causa di un malore: un passeggero si è sentito male nel tardo pomeriggio di lunedì 13 gennaio rendendo necessario l’intervento del personale sanitario. Atm ha interrotto temporaneamente la circolazione tra Palestro e Pasteur istituendo bus sostitutivi. Il passeggero è stato soccorso dal personale sanitario e la circolazione è ripresa regolarmente alcuni minuti dopo. Leggi la notizia su notizie

